Rinnovo Maignan, NOVITA’ IMPORTANTI sul portiere del Milan. Ecco le ultime notizie

Rinnovo Maignan, passi in avanti notevoli tra le parti per il prolungamento del portiere francese: cifre e tutti i dettagli

Come riferito da Nicolò Schira sul proprio profilo di X, proseguono proficuamente i dialoghi nel calciomercato Milan per il rinnovo di Mike Maignan:

PAROLE – «Sono in corso i contatti per il prolungamento del contratto di Mike Maignan con l’AC Milan fino al 2028. Previsto un incontro con i suoi agenti nei prossimi giorni per cercare di definire l’accordo in autunno».