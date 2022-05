Rinnovo Mertens, summit rimandato: la situazione con il Napoli

Rinnovo Mertens, rimandato il summit tra le due parti. Ecco qual è la situazione in casa Napoli per l’attaccante belga

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione Dries Mertens. Il belga, al termine dell’ultimo match di campionato, è subito volato in Belgio con la famiglia, di fatto annullando momentaneamente qualsiasi incontro per il rinnovo di contratto.

Nessuna paura, però, in casa Napoli. Possibile videochiamata nei prossimi giorni per definire gli ultimi dettagli di un accordo che non pare irraggiungibile. Ma intanto dal Brasile osservano e sperano in qualche rottura dell’ultimo minuto.