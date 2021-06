Rinnovo Morata, Juve dubiosa: ecco cosa ha fatto cambiare idea

Morata-Juve, il retroscena dietro al rinnovo: il club era dubbioso ma… Ecco perché lo spagnolo resterà in bianconero

Come scrive La Gazzetta dello Sport un po' era stato in dubbio il rinnovo del prestito di Alvaro Morata da parte della Juventus: servivano 10 milioni, non pochi per una sola annata. Il ritorno di Allegri, unito alla consapevolezza che trovare un altro uomo-squadra da venti gol a stagione non sarebbe stato facile, hanno portato al sì.

Morata è inoltre il profilo perfetto a convivere con Dybala e Gabriel Jesus, al momento candidato unico a riempire l’eventuale vuoto lasciato da CR7. Per il riscatto il prossimo anno serviranno ora 35 milioni: ancora non pochi. Facile ipotizzare che comunque si intavolerà una trattativa, ma chissà che Alvaro non voglia rendere la scelta più facile.