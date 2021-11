Rinnovo Ospina: possibile prolungamento di contratto fino al 2025

David Ospina potrebbe rinnovare il proprio contratto con il Napoli fino al 2025: le ultime

David Ospina potrebbe rinnovare il proprio contratto con il Napoli fino al 2025. L’estremo difensore colombiano ha guadagnato la fiducia di Luciano Spalletti a suon di ottime prestazioni, dopo essere partire come dodicesimo ad inizio stagione.

Il contratto del portiere colombiano è in scadenza di contratto a giugno. Per David, che ha scavalcato Meret nel posto a titolare in campionato, si affaccia l’ipotesi di un rinnovo fino al 2025 da discutere. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.