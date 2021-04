Rinnovo Quagliarella: la Sampdoria pronta ad una nuova offerta

Nessun accordo ancora tra Fabio Quagliarella e la Sampdoria: ecco il punto della situazione sull’attaccante

Nei prossimi giorni la nuova proposta di contratto verrà presentata all’agente di Fabio Quagliarella. La Sampdoria vuole percorrere la strada della riduzione di ingaggio nell’ambito di una moratoria generale dei costi in vista della prossima stagione.

La riduzione di ingaggio, come riporta il Secolo XIX, non trova d’accordo il capitano della Sampdoria. Quagliarella non sembra propenso ad abbassarsi lo stipendio, ritenendo di meritarselo tutto. Il problema è squisitamente economico.

