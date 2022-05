Rinnovo Quagliarella, vicino l’accordo con la Sampdoria: i dettagli

Rinnovo Quagliarella: accordo vicino tra il capitano blucerchiato e la Sampdoria. I dettagli del nuovo accordo tra le due parti

«Con lui abbiamo un accordo verbale di sederci al tavolo e parlare. Fabio è uno dei nostri. È un giovincello, nonostante l’età. Può ancora dare tanto a noi, ai tifosi, ma soprattutto ai giovani. Resta al 100%? Direi di sì». Parola di Marco Lanna. Il presidente della Sampdoria ha confermato la volontà di prolungare il contratto di Fabio Quagliarella per un’altra stagione: le parti si incontreranno nel corso di questa settimana per mettere nero su bianco un accordo che sembra essere soltanto una pura formalità. Il capitano sta bene fisicamente e ha deciso di accettare le condizioni poste dal club, ossia di giocare meno partite durante il suo ultimo anno da calciatore e rappresentare un valore aggiunto per l’intero spogliatoio. Con la promessa di ricoprire, in futuro, un ruolo dirigenziale.

Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, Quagliarella firmerà fino al 2023 e percepirà uno stipendio simile a quello attuale (circa 500mila euro netti). Saranno presenti dei bonus legati al numero di presenze stagionali e gol realizzati. A garantire il raggiungimento dell’intesa è stato lo stesso capitano doriano: «Il campionato è finito e parleremo, ma non ci sono problemi. Sarà una chiacchierata molto serena. A 39 anni non posso pretendere di giocare sempre, so che posso aiutare lo spogliatoio e far capire ai più giovani dove si trovano. Quello che ho fatto anche quest’anno. A me piacciono i fatti, ma penso sia arrivato il momento di parlare di più. Anche se siamo vecchi, vogliamo dare il nostro contributo in campo. Abbiamo ancora il fuoco dentro».