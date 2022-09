Rinnovo Skriniar, due strade per l’Inter: i dettagli

In casa Inter tiene banco il rinnovo di Milan Skriniar con l’Inter, i nerazzurri studiano due strade per il nuovo contratto

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la prima strada è quella del rinnovo fino al 2027 con ingaggio quasi raddoppiato a 6.6 milioni. L’altra via è quella di un rinnovo annuale per non perdere il giocatore a zero.