Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo può veramente rimanere. Cosa sta succedendo per il suo prolungamento di contratto, ultimissime

Rinnovo Vlahovic Juventus: a che punto siamo per il prolungamento di contratto dell’attaccante serbo, ultimissime sul suo futuro

La Juventus e Dusan Vlahovic non sono mai stati così vicini a prolungare il proprio matrimonio sportivo. Secondo Tuttosport, quella che in passato aveva assunto i contorni di una clamorosa e insanabile rottura, si è improvvisamente trasformata in una trattativa concreta e serrata. Il numero nove bianconero ha espresso a chiare lettere la sua volontà di restare a Torino, spingendo la dirigenza piemontese a formulare un’offerta che fino a pochissimo tempo fa pareva del tutto impensabile.

Il cambio di rotta: l’addio di Tudor e la centralità con Spalletti

Il primo e fondamentale segnale di disgelo riguarda la gestione della procura del giocatore. Sebbene l’agente storico Darko Ristic resti formalmente legato al calciatore, nelle ultime ore è emersa con forza la figura del padre Milos e di un nuovo intermediario, scelti appositamente per facilitare il dialogo diretto con la dirigenza.

Questo nuovo assetto ha permesso di superare le pesanti frizioni del passato, nate in particolar modo sotto la controversa gestione di Igor Tudor. Al contrario, con l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti, l’attaccante balcanico è tornato immediatamente a essere il perno centrale e indiscusso del disegno tattico juventino.

Le cifre del rinnovo e il rientro in campo

Sul tavolo delle contrattazioni restano ora da limare i dettagli economici. La Juventus ha fissato un tetto salariale invalicabile, strettamente parametrato all’ingaggio di Kenan Yildiz. L’offerta per il rinnovo non supererà i 6 milioni di euro netti a stagione, raggiungibili attraverso una serie di bonus legati al rendimento. L’attaccante, che inizialmente puntava a uno stipendio in doppia cifra, sembra ora pronto a più miti consigli per amore della maglia.

Nel frattempo, il suo atteso rientro in campo si avvicina a grandi passi. Il giocatore tornerà gradualmente a lavorare con il gruppo a partire da oggi: l’obiettivo dello staff non è forzare il rientro per l’imminente sfida contro il Pisa, bensì averlo al top della forma per la trasferta di Udine. Mister Spalletti lo aspetta con ansia: la filosofia del tecnico rappresenta per la punta la garanzia sportiva necessaria per firmare il nuovo contratto e giurare fedeltà ai colori bianconeri.