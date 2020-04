Ripartenza serie A, la fase 2 del calcio: prima la Coppa Italia? Tutte le ipotesi per poter far ripartire il campionato

Prima la Coppa Italia, poi precedenza alla serie A, B e C. Con tamponi e test per tutti: questo lo scenario ipotizzato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

Il protocollo di sicurezza – si legge – è quasi ultimato. Si lavora senza fretta, ma il calcio sembra aver trovato la giusta formula per poter ripartire nuovamente e lasciarsi alle spalle l’emergenza coronavirus.