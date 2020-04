Ripartenza serie A, tutto fermo fino al 3 maggio. No agli eventi sportivi

Ripartenza serie A, tutto fermo fino al 3 maggio. Stabiliti nuovi protocolli, ma c’è ancora il divieto per gli eventi sportivi

Si resterà fermi. Probabilmente fino al 3 maggio, poi si deciderà. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al nuovo decreto ministeriale approvato nella giornata di ieri.

Ribadito il no agli eventi – si legge – e anche agli allenamenti. Stabilito un protocollo per la sicurezza dei luoghi di lavoro a cui bisogna allenarsi. Almeno per il momento, dunque, non si scenderà in campo.