Ripresa allenamenti Fiorentina, oggi prima seduta a gruppi: le ultime novità

La Fiorentina attende l’ufficialità del nuovo protocollo ma oggi c’è stato un piccolo ritorno alla normalità

Primi segnali di ritorno alla normalità in casa Fiorentina. Il club gigliato, scrive Firenzeviola, quest’oggi riprenderà gli allenamenti con la prima seduta in gruppo. I calciatori viola hanno iniziato a lavorare attorno alle 17.

Il nuovo protocollo non è stato ancora ufficializzato e dunque i calciatori, agli ordini di Iachini, non potranno lavorare assieme ma divisi ancora in piccoli gruppi, non più dunque in maniera individuale.