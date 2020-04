Ripresa allenamenti serie A, si va verso il 3 maggio: non ci sono ancora date certe, ma sono tre le date per riprendere a giocare

Non ci sono ancora date certe, anzi. Tutto dipenderà soprattutto dal contagio e dalla curva che sta accennando ad una diminuzione. Nel frattempo la serie A si prepara per tornare in campo, non solo per giocare.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, c’è anche il nodo cruciale degli allenamenti. Le squadre del massimo campionato potrebbero scendere in campo già dal 3 maggio per poter riprendere tutte le attività.