Ripresa allenamenti Serie A: la situazione squadra per squada

La Serie A si prepara per la ripresa del campionato: dagli allenamenti individuali e di squadra al ritiro, le ultime sulle 20 squadre

I 20 club iscritte al campionato di Serie A proseguono con le sedute di allenamento in attesa di novità ufficiali sulla ripresa del campionato. Ecco le ultime sulle formazioni raccolte dai nostri inviati di Calcio News 24.

ATALANTA – Dopo il giorno di riposo concesso da mister Gian Piero Gasperini, oggi i nerazzurri sono tornati al lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia con una seduta pomeridiana. Domani, sempre al Centro Bortolotti di Zingonia, continuerà la preparazione di Gomez e compagni.

BOLOGNA – Dopo il terzo giro di tamponi che hanno dato esito negativo, il Bologna è sceso in campo agli ordini di Mihajlovic alle 17. La rosa rossoblu si è quindi allenata normalmente, senza dover rispettare restrizioni legate alle distanze o ai contatti fisici.

BRESCIA – Le Rondinelle si sono allenate oggi in piccoli gruppi – uno in mattinata e due nel pomeriggio – proseguendo dunque le singole attività. Assente mister Diego Lopez che ha terminato il periodo di quarantena dopo essere rientrato dall’Uruguay, probabile che domani rientrerà anche lui al centro sportivo bresciano. Presente invece Mario Balotelli.

CAGLIARI – Mattinata di lavoro per il Cagliari di mister Zenga. Quest’oggi i rossoblù si sono ritrovati sul manto verde di Asseminello per dare il via ad una nuova settimana di allenamenti. La sessione è cominciata con l’attivazione con esercizi di mobilità per poi passare a dei lavori di potenza metabolica a reparti. Nella seconda parte del training i sardi hanno proseguito lo svolgimento della seduta con esercitazioni tattiche dedicate alla costruzione in fase offensiva, possesso palla e partite a campi ridotto. Per domani è in programma un nuovo allenamento..

FIORENTINA – Da oggi, anche la Fiorentina è tornata alla normalità. Dopo aver iniziato un ciclo di allenamenti semi-collettivi, con esercizi a scartamento fortemente ridotto, il gruppo a disposizione di Iachini nella giornata ha ricominciato a vivere il lavoro sul campo a pieno regime. Tutti presenti (compreso Ribery) tranne Caceres.

GENOA – Dopo il riposo domenicale la squadra è rientrata al Centro Signorini di Pegli per la prima seduta: anche questa settimana la squadra sarà in campo ogni giorno. I giocatori hanno svolto esercitazioni col pallone con l’aggiunta di una serie di partitelle. Le sedute in palestra proseguono ancora a orari scaglionati, per rispettare gli standard di sicurezza impartiti dal protocollo.

HELLAS VERONA – Oggi giorno di riposo per gli scaligeri mentre domani è fissata la ripresa degli allenamenti collettivi.

INTER – Dopo il giorno di riposo l’Inter è tornata a faticare ad Appiano Gentile. Antonio Conte ha condotto un allenamento meno intenso del solito, con l’obiettivo di accrescere ogni giorno che passa forza e livello atletico in generale. Oggi ancora una volta sottoposti a test e tamponi che non hanno ancora registrato un positivo.

LAZIO – Effettuati i tamponi e tutti gli esami, oggi la Lazio ha ripreso gli allenamenti alle 17.30 con un lavoro collettivo, il primo passo verso la normalità.

LECCE – Proseguono i lavori allo stadio Via del Mare. I soliti due gruppi, divisi tra manto erboso (corsetta, calci al pallone e precise indicazioni da parte dello staff tecnico) e palestra. Unico assente Cristian Dell’Orco.

MILAN – Questa mattina il Milan ha ripreso gli allenamenti normali, di squadra e in gruppo, con l’uso del pallone e della partitella finale. Franck Kessie ha proseguito la quarantena secondo protocollo ed è l’unico rossonero fuori dal gruppo di giocatori. Si è infortunato Ibrahimovic

NAPOLI – Il Napoli prosegue il suo lavoro al centro Sportivo di Castel Volturno, con la squadra che ha ripreso a lavorare in gruppo, suddivisa in due campi. Settimo giro di tamponi e test medici per gli azzurri e, fortunatamente, nessun positivo.

PARMA – I crociati nella giornata odierna hanno svolto una seduta in gruppo. Gli uomini di D’Aversa si sono inoltre sottoposti a un nuovo ciclo di tamponi.

ROMA – La squadra è scesa in campo per l’allenamento a Trigoria intorno alle 10:30. Il gruppo ha svolto lavoro atletico, torello, per poi concludere con un focus tattico. Primo allenamento collettivo. A parte Perotti, Zaniolo e Pau Lopez.

SAMPDORIA – La Sampdoria dopo il giorno di riposo è tornata ad allenarsi collettivamente agli ordini di Ranieri.

SASSUOLO – I neroverdi si sono allenati al Mapei Football Center e la squadra è stata divisa in due grupponi, in vista del ciclo infernale che attende i calciatori, con gare da giocare ogni 3 giorni.

SPAL – La SPAL si è ritrovata oggi pomeriggio al centro sportivo di via Copparo per iniziare gli allenamenti collettivi. Alle 17 infatti, agli ordini di Gigi Di Biagio, tutta la squadra al completo si è sottoposta alla seduta di lavoro.

TORINO – Allenamento mattutino al Filadelfia per il Torino FC. I granata, agli ordini del tecnico Moreno Longo e del suo staff, hanno svolto una sessione dedicata principalmente al lavoro aerobico ed alle esercitazioni sul possesso palla. Si comunica che il calciatore che era risultato positivo al test per il Covid-19, ora totalmente negativo, ha ripreso gli allenamenti con un programma personalizzato.

UDINESE – Test medici a tutta la squadra che sono risultati tutti negativi. Dopo l’ok al protocollo la squadra bianconera ha iniziato gli allenamenti collettivi.