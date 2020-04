Ripresa Ligue 1, in giornata si attende la decisione del Governo. Nel frattempo il paese si prepara ad uscire dal lockdown

La Francia si prepara a uscire dal lockdown, così come il mondo del calcio. La Ligue 1 e la Ligue 2, infatti, attendono in giornata la decisione del Governo per poter ripartire e concludere l’attuale stagione.

La Federcalcio francese (FFF) e l’associazione dei medici delle squadre di calcio professionistiche (AMCFP) hanno stabilito un protocollo medico per poter evitare i contagi e ripartire in sicurezza. Il tutto, però, dipenderà dalle scelte che verranno fatte nella giornata odierna.