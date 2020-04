Ripresa Ligue 1, l’ipotesi: 4 metri di distanza durante l’allenamento. Il campionato francese, a quanto pare, potrebbe ripartire a breve

Il campionato francese sta per ripartire, ma ci saranno diverse norme da rispettare per poter tornare in campo. L’Equipe, noto quotidiano francese, ha spiegato come riprenderanno gli allenamenti in Francia.

L’associazione dei dottori dei club professionisti (AMCFP) ha parlato di una proposta di almeno quattro metri di distanza durante lo svolgimento dell’esercizio e a due metri durante la fase di riposo e scarico.