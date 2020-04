Ripresa Serie A, Conte: «Non vogliamo che i giocatori si ammalino»

Le dichiarazioni di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio italiano, in merito alla possibile ripresa del campionato di Serie A

Nel corso della conferenza stampa da Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è entrato nel dettaglio del destino della Serie A. Ecco le sue parole sul campionato.

«Io sono un appassionato di calcio come tantissimi italiani. All’inizio mi sembrava strano che il campionato venisse interrotto o sospeso e ci siamo trovati in questa situazione e tutti abbiamo compreso che non c’era una possibile alternativa. Spadafora lavorerà con il Comitato tecnico-scientifico e le componenti del sistema calcio per trovare un percorso che abbiamo in parte deciso. Poi si valuterà se ci sono le condizioni anche per consentire che si possano terminare i campionati che sono stati sospesi. Sicuramente se arriveremo a quella conclusione lo faremo garantendo le condizioni di massima sicurezza. Siamo molto appassionati di sport, vogliamo che i giocatori non si ammalino».