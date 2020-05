Ripresa serie A, coronavirus come infortunio sul lavoro: ma serve una soluzione differente, consiglio di Lega decisivo

Il coronavirus, almeno per il momento, verrà classificato come infortunio sul lavoro. I medici di serie A non sono però d’accordo, come riportato da Tutto Mercato Web.

Nel caso in cui il Governo approvasse tutto ciò, le responsabilità civili e penali sarebbero dei medici e degli amministratori delle società. Nel prossimo consiglio di Lega, dunque, si chiederà un cambio di classificazione almeno per il mondo del calcio.