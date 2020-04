Ripresa serie A, due italiani su tre sono contrari. Il sondaggio è stato effettuato da Izi in collaborazione con Comin & Partners

Due italiani su tre sono contrari alla ripresa del campionato di calcio. Il sondaggio, come si legge su La Gazzetta dello Sport, è stato condotto da Izi in collaborazione con Comin & Partners.

Soltanto il 36% ritiene che il calcio sia un volano di crescita economica troppo importante per il Paese. Due italiani su tre pensano che nessuno debba essere privilegiato e che ancora non ci siano le condizioni mediche per tornare di nuovo in campo.