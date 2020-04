Ripresa serie A, ecco la fase due: il campionato si prepara a ricominciare. L’Inter riabbraccia Eriksen e Young

Il campionato sta per ripartire. La serie A, nonostante tutto, sta per rimettere piede in campo. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che cerca di fare il punto sulla situazione.

L’Inter ha iniziato a riabbracciare i suoi – si legge – dopo 15 giorni. La Juventus, invece, aspetta la prossima settimana: ci sarà una nuova quarantena per tutti, poi si tornerà nuovamente in campo.