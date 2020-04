Ripresa Serie A, Faggiano: «Remiamo tutti dalla stessa parte»

Il direttore sportivo del Parma Faggiano ha espresso le proprie considerazioni in merito alla ripresa della Serie A

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano è stato intercettato dai microfoni di mediagol.it per fare il punto della situazione sul calcio italiano, attualmente in attesa di novità in merito alla ripresa dei campionati.

«Penso che si debba trovare la soluzione più giusta per il bene del calcio, remando tutti dalla stessa parte a prescindere che si giochi o no, senza favoritismi e senza guardare solo in casa propria. Non stiamo parlando solo di questa stagione ma del futuro del calcio in generale».