Ripresa serie A, i titoli sul campo: il piano B per evitare guai legali

Ripresa serie A, i titoli andranno assegnati sul campo: il piano B da parte della UEFA per evitare guai legali e terminare la stagione

Non ci saranno più scudetti di cartone e i titoli andranno assegnati tutti sul campo. Parola di Ceferin, numero uno della UEFA, che studierà tutti i piani possibili per stabilire titoli e classifiche in vista delle coppe europee.

La Lega Europea sta cercando in tutti i modi di studiare un piano legato alla chiusura della stagione, senza dover sospendere nulla. I prossimi giorni saranno decisivi, ma ormai la decisione sembra essere stata presa.