Ripresa serie A, il piano dei club sui tamponi per aiutare il paese: per ogni esame utilizzato dai calciatori cinque saranno donati al territorio

Il calcio sta facendo il massimo per poter ripartire, tanto da porre condizioni anche su eventuali tamponi effettuati dai calciatori, come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi.

Il retroscena è davvero interessante: le società – si legge – si muovono e per ogni esame utilizzato dai calciatori cinque saranno donati al territorio. Un modo per poter ripartire tutti insieme.