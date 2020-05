Ripresa Serie A, incontro Figc-Comitato LIVE: si parte alle 15.30

Ripresa Serie A, incontro Figc-Comitato dalle ore 15.30: si decidono le sorti del calcio italiano, ecco cosa può accadere

Alle ore 15.30 scocca l’ora ‘X’ per il calcio italiano. Il Comitato tecnico scientifico incontrerà la Federazione per poter trovare un accordo sul protocollo sanitario da applicare alla ripresa del campionato di calcio di serie A. Segui gli aggiornamenti in diretta con il live di CalcioNews24:

12.00 – Sarà una giornata fondamentale per il calcio, ricordiamo che le parti cercheranno un accordo sulle pratiche da applicare alla ripresa del campionato. Sarà importantissimo trovare un accordo.