Ripresa serie A, le curve sono contrarie: «Senza pubblico non c’è pallone»

Ripresa serie A, le curve sono contrarie alla ripartenza del campionato. Le tifoserie organizzate si schierano contro la Lega Calcio

Le tifoserie organizzate sono contro la ripresa. Ormai non ci sono dubbi, la maggior parte del tifo non vuole assolutamente tornare in campo, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Tanti gli striscioni di protesta in tutta Italia, le curve ormai si sono schierate contro la ripartenza del campionato. Cosa succederà? Ai posteri e al campo, come sempre, l’ardua sentenza.