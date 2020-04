Ripresa serie A, situazione prestiti complicata con le nuove date: in molti rischiano di ritrovarsi in un limbo contrattuale

La nuova data che proroga la stagione di serie A dal 30 giugno al 2 agosto rischia di mettere in seria difficoltà i club con calciatori in prestito, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Se la A chiude il 2 agosto – si legge sulla rosea – tanti campioni si ritroverebbero in un limbo contrattuale da dover risolvere, come Radja Nainggolan e Henrikh Mkhitaryan.