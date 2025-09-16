Risultati Champions League: Mbappé rimonta De Zerbi, impresa del Qarabag col Benfica. Il Tottenham passa grazie a un’autorete

Si concludono le partite serali del primo turno della fase a gironi di Champions League, con quattro sfide in contemporanea alle 21. Il Marsiglia cade 2-1 contro il Real Madrid al Bernabeu, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Carvajal. Il Benfica subisce una sorprendente sconfitta casalinga contro il Qarabag (2-3), mentre il Tottenham conquista i tre punti grazie a un autogol contro il Villarreal.

Come previsto, è stato il Real Madrid a dettare il ritmo del gioco contro l’Olympique Marsiglia. Tuttavia, un errore in appoggio di Arda Guler ha aperto la strada al gol del vantaggio dell’OM, con un’azione di Greenwood e una conclusione decisiva di Weah, ex Juventus. Il vantaggio dei francesi è durato però solo 7 minuti, poiché il Real Madrid ha pareggiato con un rigore di Mbappé dopo un fallo di mano di Carvajal. La ripresa ha visto l’espulsione di Carvajal (72’) per un intervento pericoloso, mettendo in svantaggio l’OM, che ha finito per perdere 2-1 grazie a un altro rigore, questa volta di Mbappé, contestato dalla panchina francese.

Il Tottenham ha impiegato appena 4 minuti per passare in vantaggio contro il Villarreal, con un autogol di Luiz Juniordopo un errore difensivo. Nicolas Pepe ha avuto una grande occasione per pareggiare nella ripresa, ma il suo tiro è finito fuori. Il match si è concluso con un 1-0 per gli Spurs, che festeggiano una vittoria all’esordio in Champions League con il tecnico Thomas Frank.

Il Benfica aveva iniziato forte, sbloccando il punteggio al 6′ grazie a un calcio d’angolo di Sudakov e una girata di Barrenechea, seguito dal raddoppio di Pavlidis al 16′. Ma il Qarabag ha reagito, rimontando il punteggio con due gol e pareggiando a Lisboa. Il Qarabag ha completato la rimonta con un gol di Kashchuk e ha ottenuto una storica vittoria per 3-2, il primo successo assoluto per il club a Da Luz.