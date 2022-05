Rivoluzione PSG: Campos e Zidane per l’assalto Champions. I parigini pronti a rivoluzionarsi

Come racconta Sky Sport il PSG avrebbe desiderato un ritorno di Antero (che per il rapporto che lo lega ad Al-Khelaifi ha condotto la trattativa per il rinnovo di Mbappé al posto di Leonardo) nel ruolo di direttore sportivo. Ma il portoghese ha declinato l’offerta.

Ecco perché il club sta pensando ora al connazionale Luis Campos, che curò proprio il trasferimento di Mbappé dal Monaco al PSG diventando in seguito una colonna del Lille. Per la panchina si fa sempre più vicino l’addio di Pochettino, con lo sceicco che sogna Zidane per rimpiazzarlo e dare l’assalto alla Champions.