Rizzoli spiega il fuorigioco e il VAR: «Ecco quando c’è tolleranza» – VIDEO

Nicola Rizzoli, designatore della CAN A e B, ha spiegato il funzionamento del VAR sul fuorigioco: ecco le sue parole – VIDEO

«Quando il Var mette due linee è importante sapere che si parla di un fuorigioco come minimo di 15 centimetri, un fuorigioco verificabile. La precisione delle linee vettoriali: diventano più grosse perchè altrimenti non si vedrebbero in TV. Quando lasciamo una linea sola questa distanza non c’è, quindi il VAR non interviene: c’è un margine di tolleranza. Se in questo Morata avesse messo il piede più a sinistra, quindi 10 cm in meno in fuorigioco, si sarebbe lasciata la decisione del campo perchè al VAR non è dimostrabile».