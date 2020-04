Roberto Carlos: «Hodgson non capiva molto di calcio»

L’ex calciatore brasiliano Roberto Carlos ha attaccato l’ex allenatore ai tempi dell’Inter Roy Hodgson

Roberto Carlos ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua esperienza all’Inter, ai microfoni di Marca: «Hodgson mi ha distrutto, mi ha fatto giocare a centrocampo. Così non potevo avere nessuna possibilità di giocare con il Brasile e nel 1997 ci sarebbe stata la Copa America».

«Non è che non andavamo d’accordo, è che non sapeva molto di calcio. Parlai con Moratti e gli chiesi di lasciarmi andare. Andai al Real Madrid per Capello, è l’allenatore più importante della mia vita».