Rocchi furioso con Mariani e Doveri dopo Juve Napoli! Cosa è successo all’Allianz Stadium, il retroscena del CorSport

Rocchi si è arrabbiato con Mariani e Doveri dopo Juve Napoli! Il retroscena sull’episodio che ha scatenato la furia all’Allianz Stadium

Il risultato netto maturato sul campo non basta a placare le polemiche, né tantomeno a calmare i vertici dell’AIA. La scure di Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri di Serie A e B, si è abbattuta pesantemente sulla direzione di gara di Maurizio Mariani e sull’operato al VAR di Daniele Doveri nel big match Juve Napoli. Secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport, l’episodio avvenuto a cinque minuti dal termine del primo tempo, è stato giudicato inammissibile.

L’episodio incriminato: l’abbraccio Bremer-Hojlund

Al centro della discussione c’è il doppio contatto nell’area bianconera. Le immagini hanno mostrato Gleison Bremer avvinghiare Rasmus Hojlund. L’attaccante danese del Napoli è stato fermato con una dinamica che Rocchi ha faticato a comprendere: braccio sinistro attorno al collo e destro sul fianco. Un vero e proprio “abbraccio a due mani”, seguito da un intervento deciso di Pierre Kalulu su Antonio Vergara. Per i vertici arbitrali, non si tratta di un semplice scontro di gioco, ma di un errore chiaro ed evidente: quel rigore andava fischiato, soprattutto perché il cross stava spiovendo proprio in quella zona, rendendo l’intervento punibile al 100%.

Fallimento VAR e lo scudo “Mondiale”

La rabbia del designatore non ha risparmiato la sala VAR di Lissone. Da Doveri ci si aspettava una chiamata all’OFR (On Field Review), specialmente in un momento storico in cui la tendenza arbitrale sembrava virare verso una maggiore assistenza tecnologica (“moviola pura”) piuttosto che sul rigido protocollo dell’errore manifesto. Mariani, tuttavia, gode di una protezione particolare. Designato come rappresentante italiano per i prossimi Mondiali in Nord America, l’arbitro di Aprilia beneficia di quello “scudo istituzionale” che storicamente tutela i fischietti d’élite prima delle grandi rassegne (come accaduto a Rizzoli e Orsato). Ciononostante, la svista resta pesante. Questa sera, durante la trasmissione Open VAR su DAZN, l’episodio verrà analizzato nel dettaglio e l’audio tra arbitro e VAR sarà reso pubblico, ma la sentenza tecnica è già scritta: è stata una serata “no”.

