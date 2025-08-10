 Rodri di nuovo K.O., ma le parole di Guardiola sono un campanello d'allarme… Ecco cosa ha detto il suo allenatore e quando è previsto il suo rientro in campo
Rodri di nuovo K.O., ma le parole di Guardiola sono un campanello d'allarme… Ecco cosa ha detto il suo allenatore e quando è previsto il suo rientro in campo

1 minuto ago

Un calvario senza fine, un incubo che non accenna a placarsi. A un anno dalla rottura del legamento crociato che lo aveva tenuto lontano dai campi per quasi tutta la stagione, Rodri, il Pallone d’Oro in carica, è di nuovo costretto a fermarsi. Come riportato dal quotidiano francese L’Équipe, il centrocampista del Manchester City ha subito un nuovo infortunio durante il Mondiale per Club, una lesione all’inguine che ora mette a serio rischio il suo inizio di stagione.


La sfortuna si è accanita sul campione spagnolo nella semifinale persa contro l’Al-Hilal lo scorso 30 giugno. Era il suo grande ritorno in una competizione ufficiale dopo il lungo recupero, ma quella partita si è trasformata in un nuovo dramma. Da allora, Rodri non si è più ripreso, si è allenato quasi sempre a parte dal resto del gruppo fin dall’inizio della preparazione estiva, e le parole di Pep Guardiola non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche.


«Sta meglio, ma ha subito un infortunio serio nell’ultima partita contro l’Al-Hilal», ha dichiarato il tecnico catalano. «Spero che sia veramente pronto dopo la sosta per le nazionali di settembre. Forse potrà giocare qualche minuto nelle prime partite, ma la cosa più importante è che non senta dolore. Non vogliamo un altro Rodri infortunato». Un messaggio chiaro: il City non correrà alcun rischio. La priorità assoluta è il recupero completo del suo leader, anche a costo di iniziare la stagione senza il giocatore più forte del mondo. Un’assenza pesantissima per i campioni d’Europa, che dovranno difendere i loro titoli senza il loro faro.

