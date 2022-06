Roma, Adani: «Ronaldo bella idea, farebbe bene anche ad Abraham»

L’ex calciatore Lele Adani ha detto la sua sulle voci di un possibile arrivo alla Roma di Cristiano Ronaldo

Lele Adani, ex calciatore e ora opinionista, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle voci sul possibile arrivo alla Roma di Cristiano Ronaldo.

CRISTIANO-ROMA – «Secondo me è una bella idea perché il calcio è speciale se in un progetto convivono il sogno e la realtà: Ronaldo è entrambe le cose. E poi Roma è una città fantastica che si fa trasportare: l’ambiente è caldissimo, vive di picchi di entusiasmo. Ronaldo è una certezza: ha 37 anni, ma biologicamente molti di meno. E la sua professionalità è nota: immaginiamo quante cose potrebbero imparare i ragazzi della Roma guardando Ronaldo in allenamento».

CONVIVENZA CON ABRAHAM – «Bisognerebbe lavorarci su, ma vedo più aspetti positivi, soprattutto per l’inglese. Ronaldo potrebbe insegnargli tanto nei movimenti, negli smarcamenti, nel dialogo in spazi stretti. Nell’ultima stagione la Roma si è espressa bene in prevalenza negli spazi ampi, con Ronaldo qualcosa cambierebbe e ci sarebbe un’opzione in più. Abraham non è Benzema, ma può migliorare molto se messo accanto a Ronaldo».

ACCOGLIENZA A ROMA – «Ah, sarebbe fantastica. Si vive per queste cose: l’entusiasmo sarebbe contagioso, l’elemento imprescindibile del calcio è il popolo. E tutti ci godremmo Ronaldo».