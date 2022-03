Roma Atalanta, sfida tra numeri 7: Pellegrini vs Koopmeiners

Quella tra Roma a Atalanta sarà anche la sfida tra due numeri 7 di alto livello: Pellegrini e Koopmeiners

La sfida di questa sera dell’Olimpico tra Roma e Atalanta sarà fondamentale in chiave Champions. L’ultima chiamata per i giallorossi per cercare di restare aggrappati al treno Europa che conta, occasione per i nerazzurri che possono agganciare momentaneamente il quarto posto.

Ma come riportato da La Gazzetta dello Sport, quella tra Roma e Atalanta sarà anche la sfida tra due grandi numeri 7 di questo campionato: Lorenzo Pellegrini e Teun Koopmeiners. 9 gol e 4 assist in stagione per il capitano giallorosso, jolly preferito di Gasperini il secondo che lunedì scorso è stato protagonista con una doppietta contro la Sampdoria. E l’olandese poteva anche vestire la maglia della Roma che, prima dell’affondo della Dea, piaceva tanto a Trigoria.