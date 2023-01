Do you remember? Roma Bologna, Mourinho come Fonseca

Roma-Bologna si è decisa all’inizio con il rigore trasformato da Pellegrini e quell’esecuzione è bastata per portare a casa i 3 punti. Anche l’ultimo successo dei giallorossi sui rossoblu all’Olimpico era stato di stretta misura.

Era capitato due anni fa, sulla panchina della Roma sedeva Paulo Fonseca, un altro portoghese come Mourinho (si è parlato di entrambi, recentemente, come possibili successori di Paulo Bento alla guida della nazionale eliminata dal Marocco in Qatar). A segnare, in quel caso a un minuto dall’intervallo, Borja Mayoral, che qualche gol lo ha fatto (10 in quel campionato) senza però apparire mai troppo convincente. Oggi gioca nel Getafe e di reti, finora, ne ha fatta solo una.