Roma Braga: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida di Europa League Roma Braga: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà la gara valevole per il sesto turno del girone di Europa League tra Roma Braga. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Hermoso; Zalewski, Koné, Paredes, Saelemaekers; Soulé, Pisilli; Dovbyk. All. Ranieri.

BRAGA (3-4-3): Matheus; Ferreira, Niakaté, Arrey-Mbi; Roger, Moutinho, Carvalho, Gabri Martinez; Horta, El Ouazzani, Bruma. All. Carvalhal.

Orario e dove vederla in tv

Roma Braga si gioca alle ore 18:45 di giovedì 12 dicembre per il sesto turno della fase a gironi di Europa League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (canale 252). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.