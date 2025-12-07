Roma, a Cagliari in emergenza: Gasperini pensa a questa soluzione tattica per sopperire alle diverse assenze

Roma, le diverse assenze potrebbero costringere a Gasperini di ragionare su un tridente ‘leggero’ contro il Cagliari. Presto la decisione definitiva

Nel panorama offensivo della Roma, Matías Soulé continua a rappresentare la stella più luminosa della formazione giallorossa, ma da diverse settimane anche Lorenzo Pellegrini sta attraversando un periodo di forma straordinario. Il capitano della Roma, spesso discusso nelle fasi più difficili della stagione, è tornato a imporsi come uno dei punti di riferimento tecnici ed emotivi della squadra. A confermarlo è stato ieri anche Gian Piero Gasperini, che in conferenza stampa ha voluto rimarcare la crescita dell’intero reparto offensivo della Roma, soffermandosi proprio su Pellegrini: «Pellegrini è straordinario, proprio come Soulé. È un calciatore forte, affidabile, sempre sul pezzo, e si allena alla grande. È anche un ragazzo eccellente, uno di quei capitani davvero legati alla squadra, alla stagione e al rendimento collettivo».

Le parole dell’allenatore sorprendono chi immaginava un Pellegrini mentalmente distante, visto che il suo contratto con la Roma scadrà a giugno e si era parlato di un possibile futuro lontano dalla capitale. E invece il numero 7 giallorosso ha risposto sul campo, mostrando non solo professionalità, ma anche un rinnovato entusiasmo nel guidare la Roma in una fase delicata della stagione. L’obiettivo, ora più che mai, è unico: riportare la Roma al successo ed evitare ulteriori passi falsi che potrebbero compromettere la corsa verso le zone nobili della classifica.

Nel match contro il Cagliari, accanto a Soulé e Pellegrini, il terzo posto nel tridente offensivo della Roma dovrebbe essere conteso tra Baldanzi e Dybala. Al momento, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il giovane Baldanzi appare leggermente favorito, soprattutto perché Dybala ha trascorso la settimana condizionato dalla febbre. La scelta definitiva sulla trequarti sarà probabilmente l’ultimo nodo tattico da sciogliere nelle ore che precedono la partita.

La Roma, intanto, continua a lavorare con intensità per ritrovare ritmo, continuità e fiducia. I giallorossi sanno bene che ogni punto può essere decisivo per risalire la classifica e avvicinarsi a quelle posizioni europee che rappresentano l’obiettivo stagionale. Ritrovare una Roma brillante, concreta e consapevole delle proprie qualità è la priorità di De Rossi, che punta molto sulla leadership di Pellegrini e sulla fantasia di Soulé per alimentare nuove ambizioni.

In questo momento, più che mai, la Roma ha bisogno dei suoi uomini simbolo. E Pellegrini sembra pronto a dimostrare che il suo futuro, almeno per ora, parla ancora la lingua della capitale.