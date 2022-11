Roma, Chechi: «Totti tra i migliori. Il ritiro? Non so se Francesco...»

Jury Chechi, ex ginnasta, ha parlato di Francesco Totti e di come è avvenuto il suo addio alla Roma nel 2017: le dichiarazioni

Intervistato dal Corriere di Roma, l’ex ginnasta Jury Chechi ha parlato dell’ex capitano della Roma Francesco Totti.

LE PAROLE – «Per un atleta credo sia importantissimo smettere al momento giusto. Non so se Francesco l’abbia fatto, ma sicuramente è successo nel momento in cui le situazioni intorno e dentro di lui si erano messe in modo da fare dire basta. Magari il modo poteva essere diverso. La sua è stata una tra le più belle e incredibili carriere tra tutti i calciatori italiani: deve ricordarsi che sarà sempre un’icona, uno dei più forti che l’Italia abbia visto».