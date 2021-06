Roma, chiesto Demiral alla Juventus: prezzo troppo alto

La Roma ha mostrato interesse per Demiral della Juventus. I bianconeri hanno chiesto almeno 40 milioni per la cessione

C’è una nuova pretendente che si è fatta avanti in sede di calciomercato con la Juventus per chiedere informazioni su Demiral. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma avrebbe provato a sondare la pista con i bianconeri per il difensore turco.

Gli agenti del giocatore avrebbero incontrato oggi la Juve che per la cessione ha chiesto almeno 40 milioni di soli cash, senza scambi.