Roma con il fiato sospeso per Zaniolo: a rischio la gara con la Samp

Tegola in casa Roma a due giorni dal match contro la Sampdoria: Zaniolo a rischio forfait. Ecco le condizioni del giallorosso

La Roma rischia di perdere Nicolò Zaniolo in occasione del match di domenica contro la Sampdoria. Il centrocampista giallorosso ha patito un infortunio muscolare durante l’ultimo allenamento e potrebbe non essere a disposizione del tecnico José Mourinho.

Come riportato da gazzetta.it, Zaniolo salterebbe la trasferta di Genova per recuperare in vista della sfida di Conference League con il Bodo/Glimt.