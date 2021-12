Roma, con l’Atalanta torna Zaniolo. Ma Smalling è di nuovo in dubbio

Contro l’Atalanta, la Roma recupera Zaniolo ma potrebbe perdere nuovamente Smalling. La situazione

Contro l’Atalanta, nell’ultima trasferta dell’anno, la Roma potrebbe avvicinarsi al treno Champions League in caso di vittoria. E Mourinho, come riportato da La Gazzetta dello Sport, per questa partita complicata recupera Nicolò Zaniolo, che si era fermato contro il CSKA Sofia. L’azzurro riprenderà il suo posto in attacco, come spalla di Abraham.

Lo Special One rischia, però, di perdere nuovamente Smalling alle prese con un altro guaio muscolare. Ma in quest’ottica, l’allenatore giallorosso ritrova Mancini in difesa.