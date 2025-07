Roma, i convocati di Gasperini per il raduno: un ritorno inatteso e due esclusi

Roma, i convocati di Gasperini per il raduno: un ritorno inatteso e e due esclusi nell’elenco. I giallorossi ripartono domani

Tutto è pronto per l’alba di una nuova era in casa Roma. Nella giornata di domenica 13 luglio 2025, i cancelli di Trigoria si apriranno per accogliere i calciatori giallorossi e dare ufficialmente il via alla stagione sotto la guida di Gian Piero Gasperini. L’attesa è palpabile per l’inizio del lavoro del tecnico di Grugliasco, reduce da un ciclo storico e vincente sulla panchina dell’Atalanta, che ora è chiamato a infondere la sua filosofia di gioco e la sua intensità caratteriale in un ambiente affamato di successi.

In vista di questo primo, fondamentale incontro con il gruppo, Gasperini ha diramato la lista dei convocati che si presenteranno ai suoi ordini. Le prime scelte del nuovo allenatore offrono già spunti di riflessione significativi, delineando le gerarchie iniziali e le possibili strategie per il futuro, anche in ottica mercato. Spicca l’assenza di Ola Solbakken, il cui futuro sembra essere sempre più lontano dalla capitale, e del giovane terzino Jan Oliveras, anch’egli in odore di una partenza per trovare maggiore continuità.

Chi invece sarà regolarmente al suo posto è Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, rientrato alla base dopo l’esperienza in prestito al Bayer Leverkusen, rappresenta uno dei casi più interessanti di questa pre-stagione. Nonostante le numerose richieste di mercato, la penuria di difensori centrali in rosa e la sua naturale predisposizione a giocare in una linea a tre, modulo prediletto da Gasperini, potrebbero trasformarsi in un’occasione irripetibile. Il raduno a Trigoria sarà per lui un vero e proprio banco di prova per convincere il nuovo tecnico e ritagliarsi un ruolo da protagonista nel nuovo corso. La sua esperienza internazionale e la sua qualità nell’impostazione del gioco potrebbero rivelarsi armi preziose per la Roma che sta nascendo.

Di seguito, la lista completa dei giocatori che inizieranno la preparazione a Trigoria: