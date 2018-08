Roma alla ricerca di un esterno offensivo: piace Cornet del Lione. Il giocatore ha una clausola rescissoria

A pochi giorni dalla fine del mercato, la Roma continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco in vista dell’inizio del campionato. Il club giallorosso è alla ricerca di un esterno offensivo e stando a quanto scritto dai media francesi, ha messo nel mirino Maxwel Cornet, giocatore in forza al Lione. Per acquistarlo, però, c’è bisogno di pagare la clausola rescissoria, che come ricordato da L’Equipe, ammonta a 20 milioni di euro con il 30% sulla futura rivendita in favore dei club francese.