Coppa Italia, Roma-Cremonese 2-1: Dybala e compagni volano ai Quarti di Finale

La Roma ha vinto 2-1 contro la Cremonese e passa il turno di Coppa Italia: dallo svantaggio iniziale al recupero non senza qualche polemica

PRIMO TEMPO

Finito il primo tempo per quanto concerne il match di Coppa Italia tra Roma e Cremonese: con i lombardi in vantaggio ai danni dei giallorossi grazie alla rete di Tsadjout alla prima occasione lombarda. I giallorossi possono recriminare tra i tanti gialli e il palo di Pellegrini. In questo momento vede i padroni di casa uscire tra i fischi dell’Olimpico.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa i giallorossi continuano ad attaccare arrivando a colpire un palo con El Shaarawy e sfiorare l’occasione con Lukaku: lo stesso Romelu che poi va al goal pareggiandola al 71′. 12 minuti dopo Spinazzola viene steso in area e per Pairetto è calcio di rigore: Paulo Dybala batte ed è vantaggio romano tra le proteste degli ospiti. Finisce 2-1 con i giallorossi agli ottavi.