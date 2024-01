VOTI&STATS – Roma Cremonese: Mou evita un altro ko. Karsdorp, Bove, El Shaarawy: sufficienti o no?

I voti della Roma dopo la vittoria contro la Cremonese negli ottavi di Coppa Italia: Mourinho evita un altro ko

La Roma si è regalata il derby di Coppa Italia con la Lazio faticando alquanto a sconfiggere all’Olimpico una buona Cremonese, che ha confermato di avere gli stimoli giusti nella competizione, coerentemente con l’anno scorso, quando superò prima il Napoli e poi proprio i giallorossi. Ieri sera non è andata nella stessa maniera, i fischi di quella volta si sono trasformati in un collettivo sospiro di sollievo per lo scampato pericolo. Di questo si è trattato, visto che a un quarto d’ora dal termine i padroni di casa erano sotto e ci sono voluti i gol di Lukaku e il rigore trasformato da Dybala per evitare un nuovo incubo. La Roma ha creato tanto, come certifica il dato degli Expected Goals, superiore a quanto effettivamente raccolto: 3.30. All’indirizzo del portiere grigiorosso Jungdal sono stati indirizzati 19 palloni, ma solo 4 hanno centrato lo specchio della porta. Confrontando i giudizi del Corriere dello Sport e de La Gazzetta dello Sport, Mourinho mette d’accordo tutti, mentre tre giocatori dividono nettamente.

MOURINHO – Voto 6 all’unanimità. Per il quotidiano della Capitale il giudizio è benevolo, al di là di tutto: «Sapeva che non sarebbe stata una partita semplice soprattutto per l’emergenza a cui è costretta la sua Roma. Una furia per tutta la partita, poi le lacrime a fine gara chi ama questa squadra e questi tifosi». Da Milano sottolineano l’importanza dei suoi aggiustamenti in corso d’opera: «Dopo un primo tempo davvero malinconico, è bravo a cambiare pelle alla squadra pur non avendo più in campo un centrale di ruolo».

KARSDORP – Il Corriere lo boccia col 5: «All’ennesimo errore davanti alla sua panchina, Mou furioso ha richiamato a gran voce Spinazzola. Inefficace». Gazzetta lo assolve col 6 con una visione diametralmente opposta: «Buona spinta sulla fascia».

BOVE – Stessa divisione di opinioni e di voti. Stroncatura della testata romana: «La sensazione è che da un paio di partite abbia le pile scariche. Poca grinta, secondo sui palloni e tanta stanchezza». La rosea gli dà un voto in più, pur sottolineando limiti del suo agire: «La qualità stavolta è poca, anche se la corsa che mette è tanta».

EL SHAARAWY – Anche lui passa attraverso giudizi diversi, con una sottolineatura positiva in più. Il Corriere lo colloca tra quelli meritevoli del 5,5: «Troppo morbido anche sulla rete della Cremonese. Cresce quando Mou lo fa avanzare e colpisce il palo esterno, poi a porta vuota spreca il match-point definitivo». Per Gazzetta è degno del 6,5: «Tanta corsa e sacrificio, non premiati dal palo colpito e dal pallone finale».