Roma, Cristante: «Io difensore? Mi adatto. Proprietà sempre presente»

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro l’Hellas Verona.

NUOVO RUOLO – «Non è compito mio scegliere gli acquisti della società ma io quando c’è bisogno do una mano e mi adatto. Anche se il difensore non è il mio ruolo. Tra qualche anno magari è più facile giocare più indietro. Per ora preferisco giocare più avanti. Devo migliorare in quella posizione ma c’è tempo. Il nostro è un gioco nel quale la palla passa molto dalla difesa, però vediamo in futuro il mio ruolo».

SOCIETA’ PRESENTE – «Li ho visti gli ultimi cinque giorni a Trigoria e sono sempre stati presenti. Non so quali saranno i loro piani, noi pensiamo alle nostre partite».