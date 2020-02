Roma, Cristante: «Non siamo nella nostra fase migliore»

Il centrocampista della Roma Cristante ha parlato al termine della partita di Europa League contro il Gent

Bryan Cristante ha commentato il successo conquistato in Europa League contro il Gent: «Stiamo cercando di mettere in pratica le idee del mister. In Europa è più difficile perché le squadre ci schiacciano di più. Non siamo nella nostra fase migliore, ma era importante vincere anche senza spettacolo».

«Cali? Capita nella storia del calcio, è un insieme di fattori che prendono il sopravvento e creano blocchi. La cosa principale era non prendere gol e portare a casa il risultato, così da ripartire e ritrovare fiducia», ha concluso il centrocampista della Roma ai microfoni di Sky Sport.