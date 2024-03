Roma, De Rossi lancia la sfida: «Nessuno ci vorrà ai quarti»

Le parole di Daniele De Rossi, allenatore della Roma, dopo il passaggio del turno dei giallorossi contro il Brighton in Europa League

Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il passaggio del turno della Roma con il Brighton.

PARTITA – «C’è da fare i complimenti ai ragazzi, il grosso del lavoro è stato fatto all’andata ma anche oggi abbiamo fatto una partita seria. Abbiamo fatto un passettino in avanti sotto l’aspetto della personalità. Baldanzi lo allenarsi bene tutti i giorni, ha fatto un’ottima partita e si è impegnato tantissimo, così come tutti gli altri: sta diventando un giocatore vero. Sulla gestione della palla avremmo potuto fare meglio: quando ce l’abbiamo dobbiamo essere bravi e muoverci meglio per trovare gli spazi sulle linee. Quando lanci lungo, a volte va bene come all’andata, altre meno. Una volta che esci dalla pressione devi avere quel secondo di pensiero dove devi capire che si può gestire meglio la situazione».

SORTEGGIO – «Ho trovato una squadra che era già in una buona condizione fisica. In allenamento vanno tutti forti, se ci mettiamo un po’ più di lucidità ci divertiremo. Rispetto agli ultimi anni non è caduta nessuna big ma fa parte del percorso se vogliamo andare avanti: è molto stimolante ed entusiasmante. Nessuno sarà contento di affrontare la Roma ai quarti».