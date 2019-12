Roma, De Sanctis: «Vogliamo tornare in Champions»

Morgan De Sanctis rivela l’obiettivo stagionale della Roma: ecco le sue parole prima della gara con l’Inter

Morgan De Sanctis fissa l’obiettivo per la Roma in questa stagione: tornare in Champions League. Ecco le sue parole a Sky Sport prima della gara contro l’Inter, partita interessante tra due squadre che stanno viaggiando con un grande ritmo.

«Abbiamo un obiettivo da inizio stagione, è quello di tornare in Champions. Inseguiamo questo obiettivo partita dopo partita. Se la prestazione dovesse essere importante otterremo il risultato».