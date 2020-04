Roma, Delvecchio: «Fiducia a Fonseca. Ma a una condizione»

L’ex calciatore Delvecchio ha parlato del futuro di Fonseca alla Roma e degli taglio agli stipendi dei calciatori

L’ex attaccante Marco Delvecchio ha commentato ai microfoni della Gazzetta dello Sport la situazione in casa Roma: «Fonseca mi piace molto, come anche Di Francesco o Spalletti. Spero gli diano tempo e fiducia, senza smobilitare la squadra ogni anno».

«Stipendi? Serve un accordo tra l’Aic e le parti in causa, non mi sono mai piaciute le imposizioni. Anche quando giocavo e andavamo a trattare i premi con il presidente che non erano automatici nei contratti come oggi. Venirsi incontro sì, imporre no».