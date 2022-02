Roma, doppia partita per Zaniolo: in campo e per il rinnovo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zaniolo torna in campo dopo la squalifica, ma preme anche sulla Roma per il rinnovo

Sabato pomeriggio, Nicolò Zaniolo tornerà in campo in Roma-Verona dopo la squalifica rimediata contro il Genoa. E il talento giallorosso, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si appresta a giocare due partite. Una in campo, per riprendersi ciò che gli è stato tolto proprio nel match con il Grifone.

L’altra, invece, riguarda un rinnovo di contratto che gli era stato promesso già quando c’era la vecchia dirigenza. I Friedkin, però, hanno congelato tutti i rinnovi, non solo quello di Zaniolo, fino a fine stagione. Nei giorni Tiago Pinto ha incontro l’entourage del calciatore, ma non sono state gettate le basi per un accordo; cosa che non è piaciuta all’azzurro. E così l’ipotesi Juventus resta sempre dietro l’angolo.